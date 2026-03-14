Bonaccorti, Renato Zero: addio sorella, amica e complice

Milano, 14 mar. (askanews) – “So che passerai da me prima di affrontare il viaggio di ritorno. Tutto ciò che ti avrei voluto dire, te l’ho detto. Ci siamo scambiati per tempo informazioni utili. Formule, suggerimenti per non perdere l’orientamento e il vero scopo del nostro vivere. All’occorrenza, sorella, amica e complice, pur di non lasciarmi sguarnito. Ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno, un mestiere diverso. Tu ti sei persino improvvisata mia manager per farmi ottenere qualche scrittura. Certo che abbiamo vissuto. Certo che ci siamo offerti. Certo che è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente. A un tratto però, mi sono svegliato e non ci sei più”. Così Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti in un messaggio letto da monsignor Antonio Staglianò durante l’omelia alla Chiesa degli Artisti di Roma ai funerali della conduttrice morta giovedì 12 marzo all’età di 76 anni.

“La tua fresca risata non mi arriva. I tuoi sorrisi educati e fragranti. La tua ironia pungente e stimolante. Tutto è silenzio – prosegue l’artista -. E comprendo che da adesso dovrò sbrigarmela da soloà eppure quanta di te mi resta dentro e addosso? Quanta energia sprigiona la tua poesia. Quanta bellezza che ti porti viaà ma io so che passerai da me una, cento, mille, un miliardo di volte. Ed è per questa ragione che lascerò sempre aperta quella porta. Il tuo Renato”.