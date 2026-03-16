“Barefoot Walk”, madri israeliane e palestinesi insieme per la pace

Roma, 16 mar. (askanews) – Madri palestinesi e israeliane cammineranno fianco a fianco a Roma martedì 24 marzo unendo le loro voci nella “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, l’appello che chiede la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto israelo-palestinese.

A guidare il cammino simbolico saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che attraverseranno la città a piedi nudi in un gesto potente e universale. Il percorso partirà alle 17 dall’Ara Pacis e si concluderà alla Terrazza del Pincio, trasformando Roma in un palcoscenico internazionale di dialogo e speranza.

La Barefoot Walk, patrocinata da Roma Capitale, lancia un messaggio chiaro ai leader mondiali: i bambini hanno diritto a un futuro di sicurezza, dignità e pace duratura. La campagna chiede ai governi di includere donne e comunità nei processi decisionali e di trasformare la richiesta collettiva di pace in azioni politiche concrete.

L’evento sarà impreziosito da una performance a capella esclusiva di MILCK, cantautrice vincitrice del primo posto nella classifica Billboard, la cui voce accompagnerà l’appello delle madri al mondo.

Questa camminata darà il via a una serie di eventi di solidarietà in tutto il mondo, in concomitanza con importanti appuntamenti internazionali, tra cui il Vertice del G7 di Evian, previsto per giugno.

La Barefoot Walk for Peace è un invito aperto: chiunque desideri partecipare può farlo, a titolo individuale o insieme ad associazioni.