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Iran, Meloni: missione a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento

| 16 Marzo 2026 21:09 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 16 mar. (askanews) – “Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides, la missione nel Mar Rosso”, mentre un interventocon navi militari nello Stretto di Hormuz “chiaramente è più impegnativo perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento” nel conflitto con l’Iran. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata a “Quarta Repubblica” su Retequattro.

“Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner, ma intervenire insomma, significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento”, ha ribadito la premier.

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