Basket, Nba verso 32 squadre: voto su Las Vegas e Seattle

Roma, 17 mar. (askanews) – La NBA si prepara a discutere l’espansione a 32 squadre con l’ingresso di Las Vegas e Seattle. Il primo passo sarà il voto dei proprietari delle franchigie previsto nella riunione del Board of Governors della prossima settimana.

Secondo quanto riportato da Espn, si tratta di un passaggio preliminare per valutare le due città come nuovi mercati, con eventuale ingresso delle franchigie a partire dalla stagione 2028-2029. L’ultima espansione della lega risale al 2004 con Charlotte.

Per l’approvazione definitiva serviranno più votazioni e almeno 23 voti favorevoli su 32 proprietari. Le nuove squadre avrebbero una valutazione compresa tra 7 e 10 miliardi di dollari ciascuna. Seattle rappresenta uno dei mercati più grandi senza una squadra Nba dopo il trasferimento della storica franchigia nel 2008 a Oklahoma City, mentre Las Vegas ha visto negli ultimi anni l’arrivo di squadre professionistiche di Nfl, Nhl e Wnba.

Nel corso del Board sarà affrontato anche il tema del progetto Nba Europe, destinato a ridisegnare la presenza della lega sul mercato europeo, anche se non è previsto un voto definitivo nell’immediato.