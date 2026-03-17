Coppa d’Africa: Senegal squalificato, Marocco dichiarato vincitore a tavolino

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Roma, 17 mar. (askanews) – Con un incredibile ribaltamento di
situazione, il Marocco, sconfitto in finale, è stato dichiarato
vincitore della Coppa d’Africa a spese del Senegal. Lo scrive il
sito de le Figaro. La giuria d’appello della Confederazione
Africana di Calcio (CAF) ha revocato il titolo conquistato dal
Senegal durante la Coppa d’Africa (CAN) lo scorso 18 gennaio e ha dichiarato vincitore il Marocco, come annunciato martedì sera
dall’organismo. L’organismo ha deciso ‘di dichiarare la nazionale del Senegal forfait nella finale, vinta per 1-0 dai senegalesi, con il risultato omologato sul punteggio di 3-0’ a favore del Marocco, precisa il comunicato. Diversi giocatori senegalesi avevano temporaneamente abbandonato il campo durante la finale, in segno di protesta contro una decisione arbitrale.
‘La Federazione Reale Marocchina di Calcio prende atto della
decisione presa dalla Commissione d’appello della CAF’, ha
dichiarato in un comunicato diffuso martedì sera. La FRMF tiene a ricordare ‘che il suo intervento non ha mai avuto lo scopo di
contestare la prestazione sportiva delle squadre impegnate in
questa competizione, ma solo di chiedere l’applicazione del
regolamento della competizione. La Federazione ribadisce il
proprio impegno al rispetto delle regole, alla chiarezza del
quadro competitivo e alla stabilità delle competizioni africane’.
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