Coppa d’Africa: Senegal squalificato, Marocco dichiarato vincitore a tavolino

Roma, 17 mar. (askanews) – Con un incredibile ribaltamento di

situazione, il Marocco, sconfitto in finale, è stato dichiarato

vincitore della Coppa d’Africa a spese del Senegal. Lo scrive il

sito de le Figaro. La giuria d’appello della Confederazione

Africana di Calcio (CAF) ha revocato il titolo conquistato dal

Senegal durante la Coppa d’Africa (CAN) lo scorso 18 gennaio e ha dichiarato vincitore il Marocco, come annunciato martedì sera

dall’organismo. L’organismo ha deciso ‘di dichiarare la nazionale del Senegal forfait nella finale, vinta per 1-0 dai senegalesi, con il risultato omologato sul punteggio di 3-0’ a favore del Marocco, precisa il comunicato. Diversi giocatori senegalesi avevano temporaneamente abbandonato il campo durante la finale, in segno di protesta contro una decisione arbitrale.

‘La Federazione Reale Marocchina di Calcio prende atto della

decisione presa dalla Commissione d’appello della CAF’, ha

dichiarato in un comunicato diffuso martedì sera. La FRMF tiene a ricordare ‘che il suo intervento non ha mai avuto lo scopo di

contestare la prestazione sportiva delle squadre impegnate in

questa competizione, ma solo di chiedere l’applicazione del

regolamento della competizione. La Federazione ribadisce il

proprio impegno al rispetto delle regole, alla chiarezza del

quadro competitivo e alla stabilità delle competizioni africane’.