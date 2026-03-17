Energia, prezzi elettricità salgono ancora, +4,4% scorsa settimana

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Roma, 17 mar. (askanews) – Prezzi dell’energia elettrica ancora in aumento. La scorsa settimana sono saliti di un ulteriore 4,4 percento, secondo i dati settimanali diffusi dal Gestore mercati energetici (Gme). A 147,54 euro per megawatt/ora il prezzo medio dell’energia elettrica per gli operatori, nella settimana dal 9 al 15 marzo risulta cresciuto del 4,4% rispetto alla settimana precedente. Questo dopo che una settimana prima, a seguito del contraccolpo della guerra in Iran, lo stesso indicatore aveva registrato già un balzo Del 32,4%.
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