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Giorgetti: educazione finanziaria realizza un gioco a somma positiva

| 17 Marzo 2026 10:25 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 17 mar. (askanews) – Con l’impegno delle istituzioni per l’educazione finanziaria “c’è l’opportunità di realizzare quello che si chiama un gioco a somma positiva. Se realizzato tutti i partecipanti stanno meglio. Non è semplice, ma vale la pena di perseguire un fine che se raggiunto è un beneficio per tutti”.
Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento “l’educazione finanziaria nella scuola promosso dall’Ivass.

“Sono fermamente convinto che il progresso civile ed economico di un Paese sarà tanto più regolare e sano quanto più sarà fondato sulla conoscenza economica e finanziaria che a sua volta – ha spiegato – viene alimentata da una efficace educazione finanziaria”.

“Conoscere – ha aggiunto Giorgetti – aumenta la possibilità di fare scelte economiche responsabili che tengano conto delle opportunità e dei vincoli”.

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