Giornata Unità: curiosi e turisti in piazza Colonna per bande musicali

Roma, 17 mar. (askanews) – Folla di curiosi, turisti e scolaresche a Roma in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi dove dalle 10,30 si stanno esibendo le bande musicali delle forze armate e delle forze di polizia in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera.Per il 165esimo anniversario dell’unità d’Italia è stato previsto un imbandieramento speciale della sede del governo: quattro tricolori – oltre a quello che sventola stabilmente sull’entrata principale insieme alla bandiera dell’Ue – sono stati esposti sulla facciata in corrispondenza delle finestre del penultimo piano. Non accadeva dal 2000, anno in cui fu inaugurata la nuova facciata.Affacciati alle finestre di Palazzo Chigi anche diversi dipendenti della presidenza del Consiglio ad ascoltare le bande che, oltre all’Inno di Mameli, hanno suonato le arie più celebri di diverse opere italiane come la marcia trionfale dell’Aida, il Nessun Dorma della Turandot. La prima banda a esibirsi è stata quella della polizia locale di Roma Capitale. A seguire, da programma, la banda del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la banda della Polizia penitenziaria, la banda della Polizia di Stato, la banda della Guardia di finanza, la banda dell’arma dei Carabinieri, della banda dell’Aeronautica militare, la banda della Marina militare e la banda dell’Esercito.La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della patria, durante la quale c’è stato il sorvolo di una formazione ridotta delle Frecce ticolori.Su richiesta di Palazzo Chigi, inoltre, il tradizionale colpo di cannone a salve sparato al Gianicolo a mezzogiorno in punto viene sostituito con una salva di tre colpi, sparati contemporaneamente da tre pezzi d’artiglieria, che produrranno una fumata verde, bianca e rossa.