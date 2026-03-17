Iran, Malan(Fdi): Salvini su stop sanzioni a Mosca? Non è linea governo

Roma, 17 mar. (askanews) – “Al momento non pare sia necessario, tantomeno desiderabile evidentemente” interrompere le sanzioni alla Russia. “Non sarebbe neanche risolutivo e sarebbe incoerente con la politica che abbiamo tenuto sin dall’inizio”. Così, su Rai news24, il capogruppo di Fdi in Senato Lucio Malan, sulle parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha invitato ad allentare le sanzioni (il presidente di Federpetroli “chiede di rimuovere le sanzioni sul petrolio e il gas russo e secondo me ha ragione. Non perchè sia amico di Putin, ma perché le famiglie e le imprese italiane rischiano di non farcela a spendere di più”).

“Questa è la posizione della grande maggioranza del governo e all’interno del governo si tiene questa posizione. Salvini legittimamente propone un’altra soluzione ma la linea è questa”, ha concluso.