Napoli celebra Artemisia Gentileschi, intitolate alla pittrice le scale del Vomero

NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolta, stamane, a Napoli, la cerimonia ufficiale di intitolazione delle “Scale Artemisia Gentileschi”. Lo scalone che collega via Luca Giordano con via Aniello Falcone, all’altezza dei civici 147-149, nel cuore del quartiere Vomero, porta da oggi il nome di una delle figure più iconiche della storia dell’arte mondiale. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto dell’Amministrazione comunale volto alla valorizzazione della toponomastica cittadina, con un focus specifico sul riconoscimento del contributo delle grandi donne che hanno segnato la cultura e la storia, spesso restando ai margini della memoria pubblica urbana. Artemisia Gentileschi (1593 – dopo il 1654), che proprio a Napoli visse una stagione artistica straordinaria e prolifica, è stata ricordata non solo per il suo immenso talento barocco, ma anche come simbolo universale di resilienza e riscatto femminile.

A margine dello svelamento della targa, la consigliera comunale Mariagrazia Vitelli ha affermato: “Artemisia Gentileschi seppe ribellarsi a quello che era il ruolo a cui gli uomini relegavano le donne nel ‘600 ed ebbe la forza di far sì che la violenza subita da un amico del padre non diventasse la rovina della sua vita, ma il punto di partenza di una riscossa come donna. Ed è questo ciò che ha insegnato alle sue figlie e alle donne della sua generazione. Come pittrice le furono affidate commissioni importantissime e difficili, che seppe portare a termine con grande bravura. Trasferitasi a Napoli, la nostra città divenne la sua patria definitiva”.

– Foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).