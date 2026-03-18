Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato insieme a Napoli per la sicurezza stradale nelle scuole

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi all’Istituto Tecnico “ITI G.Ferraris” di Scampia l’incontro tra 120 studenti e i rappresentanti della Polizia di Stato e di Tangenziale di Napoli, per promuovere la sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida. È intervenuta inoltre in collegamento anche Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d’oro e testimonial Aspi dal 2022.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di sensibilizzazione, promosso da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, che ha già coinvolto oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto prevede approfondimenti in classe con il supporto dei docenti, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI, tra cui anche un quiz digitale.

Secondo l’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni rappresentano la fascia di utenti più recettiva rispetto ai temi della sicurezza stradale, ma sono anche quelle che, spesso sulla scorta del cattivo esempio degli adulti, tendono ad assumere comportamenti scorretti alla guida.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia è da tempo impegnato nella promozione di iniziative dedicate alla sicurezza degli utenti, con particolare attenzione ai più giovani. La diffusione di una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole fin dai banchi di scuola è considerata un elemento fondamentale per favorire una maggiore consapevolezza su strada e contribuire alla riduzione dei comportamenti a rischio.

In questo contesto si inseriscono i progetti di educazione alla sicurezza stradale realizzati in collaborazione con la Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Tangenziale di Napoli fa parte del Gruppo Autostrade per l’Italia. Arteria fondamentale della viabilità cittadina, è attraversata ogni giorno da circa 250 mila veicoli. Laboratorio per la mobilità sostenibile, oltre al piano di ammodernamento attualmente in corso, è qui che sono stati avviati negli ultimi anni diversi progetti pilota, tra cui la sperimentazione di un sistema avanzato basato su intelligenza artificiale per gestire i limiti di velocità in tempo reale, nell’ambito del quale è stata utilizzata anche un’auto a guida autonoma.

– foto ufficio stampa Autostrade per l’Italia –

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