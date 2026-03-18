Baseball, Venezuela campione del mondo: battuti gli Usa 3-2

Roma, 18 mar. (askanews) – Il Venezuela è sul tetto del baseball mondiale. A Miami, al loanDepot Park, la nazionale sudamericana ha conquistato per la prima volta il World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 3-2 al termine di una finale intensa e carica anche di tensioni politiche. Decisivo il doppio di Eugenio Suárez al nono inning, che ha spezzato l’equilibrio dopo il momentaneo pareggio americano.

Davanti a oltre 36 mila spettatori, in gran parte filo-venezuelani, la partita ha vissuto continui ribaltamenti emotivi: avanti 2-0, il Venezuela si è visto raggiungere all’ottavo inning dal fuoricampo da due punti di Bryce Harper, prima del colpo decisivo nel finale approfittando delle difficoltà del bullpen statunitense.

“Nessuno credeva in noi, ma ora abbiamo vinto il titolo. È una festa per tutto il Paese”, ha detto Suárez al termine della gara, dando il via ai festeggiamenti.

Per gli Stati Uniti è la seconda finale consecutiva persa nel principale torneo internazionale, mentre il Venezuela diventa la seconda nazione latinoamericana a conquistare il titolo dopo la Repubblica Dominicana nel 2013.

La sfida è stata segnata anche da un clima politico teso tra i due Paesi, amplificato nei giorni precedenti da dichiarazioni e prese di posizione istituzionali. Sul campo, però, a decidere è stato il baseball: lancio solido, difesa attenta e il colpo vincente di Suárez che consegna al Venezuela una notte storica.