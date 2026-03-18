Beko inaugura XLab: robot e IA riducono errori e lavori ripetitivi

Cassinetta di Biandronno (Va), 18 mar. (askanews) – Robot che sostituiscono operazioni ripetitive, sistemi intelligenti che intercettano gli errori, fabbriche progettate prima ancora di essere costruite. A Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, Beko Europe inaugura XLab, un laboratorio industriale dove le tecnologie vengono testate prima di entrare nelle linee produttive.”Guardi, citerei almeno tre tecnologie – spiega Barbara Kagan, Central Production Engineering Director – La prima è la robotica avanzata che utilizza intelligenza artificiale, che aiuta a sviluppare soluzioni molto più avanzate nella nostra fabbrica, per evitare il lavoro non ergonomico e più ripetitivo, riducendo anche gli errori umani. L’altra tecnologia è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi di visione per controllare il processo di qualità, che aiuta a sostenere l’alta qualità dei prodotti fatti a Cassinetta. Un ulteriore elemento è l’automazione logistica, dove utilizziamo veicoli guidati autonomamente che portano i materiali dal magazzino alle linee di montaggio”.Robotica, visione artificiale, automazione logistica: tecnologie già in uso, che servono a migliorare qualità e tempi di produzione. XLab nasce per accelerare questo processo, lavorando in parallelo rispetto alle linee.”Da domani – chiarisce Kagan – cambia la velocità di introduzione delle nuove soluzioni, perché avendo un laboratorio industriale riusciamo ad accelerare il passaggio dall’idea alle soluzioni industriali. Quindi, in parallelo e senza disturbare l’attuale processo produttivo, siamo in grado di implementare le soluzioni innovative”.Il laboratorio è anche uno spazio di formazione: qui tecnici e ingegneri lavorano direttamente su robot, sistemi di visione e veicoli autonomi. XLab permette di sviluppare e testare nuove soluzioni in parallelo alla produzione, senza fermarla, accorciando il passaggio dall’idea alla fabbrica. La scelta di Cassinetta rafforza il ruolo dell’Italia nel sistema industriale europeo di Beko, grazie alle competenze presenti nella robotica e nell’ingegneria di processo.