Calcio, Europa League, Gasperini: gara da dentro o fuori

Roma, 18 mar. (askanews) – Vigilia di Europa League per la Roma, con Gian Piero Gasperini e Wesley che presentano la sfida contro il Bologna, definita dallo stesso tecnico una gara “da dentro o fuori”. “Sarà una partita decisiva, diversa dal campionato: non c’è il pareggio e oltre i 90 minuti ci sono supplementari e rigori. Sono sfide ancora più affascinanti”, ha spiegato l’allenatore giallorosso.

Sul valore dell’avversario, Gasperini ha evitato di parlare di favoriti: “L’ambizione è uguale per entrambe le squadre. Non c’è tutta questa differenza, sono due squadre vicine nei valori”. E sul possibile impatto del turnover del Bologna: “Non mi spaventa, a volte riposare non significa stare meglio. Lo vedremo domani”.

Capitolo Olimpico, con oltre 60mila spettatori attesi: “È sempre stato un grande valore per la squadra, ultimamente siamo riusciti a sfruttarlo meglio. Speriamo di continuare così”.

Non mancano riferimenti agli episodi arbitrali, con una battuta polemica sull’espulsione di Wesley contro il Como: “Quando ti senti preso in giro devi fare un po’ la faccia da scemo… così non metti in difficoltà nessuno”.

Il difensore brasiliano è tornato proprio su quell’episodio: “Per me non era assolutamente fallo. È stato un episodio grave, decisivo e inaccettabile”.

Wesley ha poi parlato della propria crescita: “Sto capendo sempre meglio il calcio italiano e posso migliorare ancora. Il mister mi chiede di essere offensivo e di prendere le decisioni giuste”. Sul duello con Bernardeschi: “È un giocatore molto forte, sicuramente pericoloso”.

Infine, l’importanza dell’obiettivo europeo: “Tutti teniamo all’Europa League, era uno dei miei grandi obiettivi. Servirà oltre il 100% della concentrazione, dobbiamo farci trovare pronti”.