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Carburanti, Meloni: abbassiamo prezzo e combattiamo speculazione

| 18 Marzo 2026 20:08 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 18 mar. (askanews) – Con il decreto carburanti varato oggi dal Consiglio dei ministri “introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi. Quindi, combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.

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