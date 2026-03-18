Carburanti, Meloni: abbassiamo prezzo e combattiamo speculazione

Roma, 18 mar. (askanews) – Con il decreto carburanti varato oggi dal Consiglio dei ministri “introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi. Quindi, combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.