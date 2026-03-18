Iran, Parolin: a Trump direi di finirla al più presto, escalation alle porte

Roma, 18 mar. (askanews) – “Cosa gli direi? Di finirla al più presto perché il pericolo di un’escalation è alle porte”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa sede, arrivando nella sala della Lupa di Montecitorio per la presentazione del libro “Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, di Ignazio Ingrao e Giuseppe Pagano, a chi gli chiedeva cosa direbbe a Trump in questo momento.

“Direi di lasciare stare il Libano – ha aggiunto – questo messaggio va rivolto anche agli israeliani e davvero di cercare di risolvere i problemi che ci possono essere o che ritengono esserci attraverso le vie pacifiche della diplomazia e del dialogo”.