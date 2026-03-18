Referendum, Carfagna: un “sì” per una magistratura forte e autorevole

Roma, 17 mar. (askanews) – “Noi Moderati sostiene convintamente le ragioni del Sì perché i moderati italiani, in questa occasione come in tutte le altre, agiscono a tutela di tutte le istituzioni, non soltanto di una parte di esse e agiscono a tutela dell’interesse del Paese ad avere una magistratura forte, autorevole, rispettata e libera dal sospetto, con incarichi, carriere e promozioni che siano il frutto non di oscure manovre correntizie ma del merito della qualità del singolo magistrato”. A esporre la posizione di Noi Moderati è stata Mara Carfagna, segretaria della formazione centrista, nel corso di un incontro con la stampa nella sede del partito.