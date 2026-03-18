Referendum, Conte: se vince Sì punteranno a difendersi dalle inchieste

Roma, 18 mar. (askanews) – “Se vincerà il sì, sono convinto che nel cassetto del ministro c’è già un progetto” complessivo “concepito a monte. E la separazione delle carriere “è solo il primo passaggio e, come hanno anticipato tanti esponenti del centrodestra, questo è un progetto di ampia portata” che punta a uno “scacco matto”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, durante un dibattito all’Università di Napoli Federico II, organizzato dagli studenti di giurisprudenza, sul referendum del 22 e 23 marzo.

“Ora, per non allarmarci dicono che sono disponibili a mettersi intorno a un tavolo” ma “non siamo così ingenui e naive che crediamo alle bufale”. Il centrodestra ha fatto una riforma costituzionale “nata a Chigi e transitata in parlamento ed è stato vietato alle opposizioni di aggiungere una virgola. Non si sono fidati neanche della loro maggioranza. Non fanno prigionieri e quindi andranno avanti. La politica si vuole tenere indenne dalle inchieste magistratura”, ha concluso Conte.