Referendum, Schlein a piazza del Popolo: votiamo no per difendere la Costituzione

Roma, 18 mar. (askanews) – “Noi chiediamo alle persone di votare no ad una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini, ma indebolisce l’indipendenza dei giudici. Quindi noi votiamo convintamente no per difendere la nostra Costituzione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione per il ‘no’ al referendum a piazza del Popolo a Roma. “Se vince il ‘no’ ci evitiamo una riforma pericolosa e sbagliata per i cittadini”, ha aggiunto.