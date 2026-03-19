Calcio, Lang operato a Liverpool: frattura per Osimhen

Roma, 19 mar. (askanews) – Notte difficile per il Galatasaray dopo la sfida ad Anfield contro il Liverpool. L’attaccante Noa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra in un ospedale di Liverpool, dopo aver riportato un profondo taglio al pollice durante la gara.

L’incidente è avvenuto nel secondo tempo, quando il giocatore, nel tentativo di raggiungere un pallone, ha urtato contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo, procurandosi una ferita con copiosa perdita di sangue. Lang è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato nella notte alla presenza dello staff medico del club turco.

Il Galatasaray starebbe valutando con i propri legali la possibilità di sporgere denuncia per l’accaduto, mentre non si esclude un’eventuale indagine da parte della Uefa.

Non è l’unica tegola per la squadra turca: Victor Osimhen ha infatti riportato una frattura all’avambraccio destro dopo un colpo subito nel primo tempo. Il nigeriano non è rientrato in campo nella ripresa e gli esami effettuati dopo la partita hanno confermato la frattura. Al giocatore è stato applicato un gesso e nei prossimi giorni verrà presa una decisione sull’eventuale intervento chirurgico.