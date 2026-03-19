Doncic trascina i Lakers a Houston nella notte Nba, Boston batte Golden State

ROMA (ITALPRESS) – Luka Doncic protagonista assoluto nella notte Nba. L’ala slovena si carica sulle spalle i Los Angeles Lakers e, con 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, li trascina al successo esterno a Houston 124-116. Contribuisce alla causa anche LeBron James con 30 punti e 5 rimbalzi per la settima vittoria consecutiva, nona nelle ultime dieci, della franchigia californiana. Non bastano ai Rockets i 27 punti con 10 assist di Alperen Sengun per evitare la seconda sconfitta in fila con i Lakers. Boston si sbarazza di Golden State 120-99. Match condotto dai Celtics dall’inizio alla fine con il duo Brown-Tatum che combina 52 punti, rispettivamente 32 e 24. Sesto ko nelle ultime sette per i Warriors, sempre orfani di Steph Curry e Jimmy Butler. Oklahoma non sbaglia a Brooklyn. I Thunder passano 121-92 contro i Nets e allunano la striscia di imbattibilità a dieci partite. Jared McCain top scorer con 26 punti in uscita dalla panchina. Shai Gilgeous-Alexander c’è e termina con 20 punti e 6 assist. Denver cade a Memphis 125-118. Nuggets sconfitti nonostante i 29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist del solito Nikola Jokic e i 26 punti di Christian Braun. I Grizzlies ritrovano il successo dopo otto partite: TJ Jerome sfiora la tripla doppia (21+9+9) e Olivier-Maxence Prosper aggiunge 19 punti. Ko inaspettato anche per i Los Angeles Clippers, che si fermano a New Orleans 124-109.

Kawhi Leonard porta 25 punti e 8 rimbalzi, ma i californiani sono alla terza sconfitta consecutiva. Pelicans aggrappati a Saddiq Bey e Tre Murphy, alla sirena con 25 e 23 punti. Minnesota schianta Utah in casa 147-111. Cinque giocatori in doppia cifra per i Timberwolves: guida Ayo Dosunmu con 23 punti e 9 assist. Assente Anthony Edwards, bene Rudy Gobert, 21 punti e 12 rimbalzi, e Julius Randle, 21 punti e 8 assist. Atlanta corsara a Dallas: 135-120 per gli Hawks con Jalen Johnson che lambisce la tripla doppia chiudendo con 17 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Bene CJ McCollum con 24 punti e 7 assist. Sponda Mavs, leggermente sottotono Cooper Flagg (17 punti con il 40% dal campo). Toronto domina a Chicago 139-109. RJ Barrett termina con 23 punti, mentre Scottie Barnes e Brandon Ingram ne aggiungono 18. Portland la spunta in casa di Indiana 127-119. Mvp Deni Avdija con 32 punti e 11 rimbalzi. Donovan Clingan non è da meno con una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi.

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