Allegri “Siamo in un momento decisivo, scudetto nelle mani dell’inter”

MILANO (ITALPRESS) – Dimenticare la sconfitta con la Lazio per ripartire alla grande, sperando sempre in un passo falso della capolista Inter, appena battuta nel derby. E’ il proposito di Massimiliano Allegri che, in vista della sfida casalinga con il Torino, assicura innanzitutto di aver archiviato lo sfogo ‘anti-Pulisic’ di Leao dell’Olimpico. “Dopo una lite si fa sempre la pace… – ammette sorridendo l’allenatore del Milan in conferenza stampa – Sono cose che succedono in una stagione dove contano molto i punti. Siamo in un momento decisivo, domani abbiamo una partita molto importante da vincere contro un Torino che, da quando è arrivato D’Aversa, ha fatto ottimi risultati”.

Per l’occasione, il tecnico rossonero ritrova Gimenez (“Sta bene e domani sarà convocato”) e punta ancora sul fosforo in mezzo al campo di un evergreen come Modric, il cui futuro però è ancora tutto da decifrare: “Ci parlerà la società, dipende da lui. Ha un Mondiale da disputare… Intanto lasciamolo giocare e divertire”. La corsa per lo scudetto, al momento, sembra chiusa, anche se il verdetto della matematica ancora non c’è: “Il calcio è meraviglioso per questo, tutti pensavano che l’Inter avesse perso 2 punti e invece, dopo la nostra sconfitta con la Lazio… I nerazzurri hanno il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi ce l’abbiamo per un posto in Champions: finchè non hai raggiunto l’obiettivo devi rimanere concentrato sull’obiettivo. Domani dovremo fare una partita ordinata, senza strafare, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”.

Il capitolo arbitri-Var merita un approfondimento: “Chiudere Open Var? Non lo so, decideranno loro. Meno cose si fanno e meglio è, gli arbitri sono bravi, facciamoli lavorare. In tutte le situazioni deve regnare l’equilibrio, quando si troverà una intesa giusta tra arbitro e intervento Var, allora anche il direttore di gara sarà più tranquillo. Ma gli arbitri sono bravi, nelle ultime partite stanno facendo meglio: ci sono tanti giovani che hanno bisogno di fare esperienza, quelli anziani hanno più esperienza e controllo della situazione”.

Allegri, infine, ammette di non aver ancora parlato del futuro di questo Milan, da perfezionare per traguardi ancora più ambiziosi: “Con Tare (il ds, ndr) ci vediamo tutti i giorni, pranziamo insieme a Milanello, siamo in ritiro insieme, parliamo delle dinamiche della squadra e di dove potremo mettere mano. Furlani (l’ad, ndr) è venuto a trovarci dopo il derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parleremo di futuro, e non l’abbiamo ancora fatto, lo faremo tutti insieme”.

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