Delmastro, Conte a Meloni: la “manina” si chiama stampa libera

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Roma, 20 mar. (askanews) – “Poco fa la presidente Meloni se l’è presa con una manina, la solita manina che quando c’è la chiamata degli italiani al voto tira fuori il caso Delmastro. E ha detto che il comportamento di Delmastro è stato ‘un po’ leggero’. Io dico che il presidente del Consiglio dovrebbe preoccuparsi non della manina che ha tirato fuori la notizia: in un ordine democratico si chiama stampa libera e indipendente, che deve controllare il potere”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, concludendo a Roma la manifestazione di chiusura della campagna del M5S per il No al referendum costituzionale.
“Invece – ha aggiunto rivolgendosi alla premier – dovresti preoccuparti della manina di chi a dicembre 2024 a Biella, erano quattro del tuo partito dal notaio, compreso il sottosegretario Delmastro, e hanno firmato la costituzione di una società con una ragazza diciottenne e l’hanno nominata amministratrice, per fare affari con il noto prestanome del clan Senese. E ti devi preoccupare anche dalla manina di chi ha firmato per chiedere all’Inps i soldi della cassa Covid, una truffa (allusione al procedimento che riguarda la ministra del Turismo Daniela Santanchè, ndr). Sono manine di tua competenza!”, ha concluso Conte.
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