MotoGp, Acosta il più veloce nelle prime libere in Brasile

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Roma, 20 mar. (askanews) – Pedro Acosta si prende la prima sessione della storia della MotoGP a Goiania per il Gp del Brasile di MotoGp, secondo appuntamento del Motomondiale. Sessione disputata su pista bagnata ma in progressivo miglioramento: il pilota Ktm ha preceduto Miller (unico competitivo con le gomme slick) e Bezzecchi (Aprilia). 4° Marc Marquez, per larghi tratti in testa alla classifica, nono Pecco Bagnaia. Programma posticipato di 1 ora: alle 20, le Pre-qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
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