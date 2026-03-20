Padel, Parma: ai quarti derby azzurro tra Orsi e Parmigiani-Stellato

Roma, 20 mar. (askanews) – Sarà derby azzurro nei quarti di finale femminili del Fip Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Pro Parma Sport Center. Da una parte – si legge in una nota – Carolina Orsi, in coppia con la spagnola Letizia Manquillo, dall’altra Martina Parmigiani ed Emily Stellato, compagne di Nazionale e protagoniste di tanti successi con l’Italpadel. Orsi e Manquillo hanno superato il primo turno battendo le spagnole Vazquez/Vera, mentre Parmigiani e Stellato si sono imposte con un netto 6-1, 6-0 su Pattacini/Scrinzi. Le tre azzurre condividono un percorso importante in Nazionale, con l’argento agli Europei 2024, il bronzo ai Mondiali dello stesso anno e un ulteriore bronzo europeo conquistato nel 2025.

Nel tabellone maschile prosegue il cammino di Riccardo Sinicropi e Matteo Platania, che hanno centrato l’accesso ai quarti di finale al termine di una sfida equilibrata, vinta contro gli argentini Mauricio A. Rivero e Francisco Britos con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6. Per la coppia azzurra, formata dall’esperienza di Sinicropi e dal talento del 19enne Platania, si tratta di uno dei migliori risultati nel circuito FIP Silver. Nei quarti affronteranno il paraguaiano Facundo Dehnike e l’argentino Dylan Cuello.

Intanto, nei dati della Federazione Internazionale Padel, l’Emilia-Romagna si conferma tra le aree più dinamiche del Paese, con 685 campi e 255 club, numeri che la collocano al quinto posto in Italia per diffusione del padel. A livello provinciale, Bologna guida la classifica con 144 campi, seguita da Modena (140), mentre Parma si attesta al terzo posto con 72 impianti, alla pari con Rimini e davanti a Forlì-Cesena (57), Reggio Emilia (55) e Ravenna (51). Un dato particolarmente significativo riguarda proprio Parma, che registra la media più alta tra numero di campi e club (3,6).