Atletica, Mondiali indoor: Dosso e Doualla in semifinale

Roma, 21 mar. (askanews) – La potenza di Zaynab Dosso, l’entusiasmo di Kelly Doualla. Mattinata all’insegna dello sprint ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, con la doppia qualificazione azzurra per la semifinale dei 60 metri. Chi può nutrire legittime ambizioni di medaglia è la leader mondiale dell’anno e argento in carica Dosso: in batteria sfreccia a 7.07 senza spingere fino in fondo, terzo crono complessivo del turno a un centesimo dal 7.06 di Brianna Lyston (Giamaica) e dell’oro olimpico dei 100 Julien Alfred (Saint Lucia). L’emozione non gioca brutti scherzi alla sedicenne Doualla, la più giovane azzurra di sempre a gareggiare in un Mondiale: nessuna paura nella corsia al fianco della Alfred e centra il passaggio in semifinale con 7.27. Avanti anche Lorenzo Simonelli, promosso alla semifinale dei 60 ostacoli con 7.65 (out il debuttante Oliver Mulas con 7.77). Eloisa Coiro manca la finale degli 800 metri con il personale di 1:58.33 sfiorando il record italiano di soli otto centesimi. Non decolla Christian Falocchi nell’alto, undicesimo con 2,17. Nella sessione serale, grande attesa per la finale diretta dei 3000 metri con Nadia Battocletti e l’altra azzurra Micol Majori alle 19.04. Semifinale per Simonelli alle 19.48, per Dosso e Doualla dalle 20.14. Le due finali sono in programma alle 21.02 (60 ostacoli) e alle 21.20 (60 metri). Diretta su RaiSport e Sky Sport Arena. (Foto GRana/Fidal)