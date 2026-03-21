MotoGP Brasile, pole a sorpresa di Di Giannantonio

Roma, 21 mar. (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del GP del Brasile di MotoGP: Fabio Di Giannantonio conquista la pole position a Goiania con il tempo di 1:17.410, la seconda in top-class dopo Mugello 2022, a distanza di 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dall’ultima volta. Il pilota romano precede Luca Bezzecchi, anche lui proveniente dal Q1, e Marc Marquez, che completa la prima fila.

Le qualifiche sono state caratterizzate da numerose cadute che hanno condizionato il risultato finale. Pecco Bagnaia, scivolato all’inizio del Q2, non è riuscito a completare un giro valido e partirà 11°. Jorge Martin e Marc Marquez hanno subito cadute durante la sessione, mentre Acosta è finito a terra nelle fasi iniziali. Nonostante ciò, Marc Marquez è riuscito a completare un tempo competitivo prima della scivolata, che gli garantisce la terza posizione in griglia.

La seconda fila vede Fabio Quartararo davanti a Martin e Ogura, mentre in terza fila si posizionano piloti come Acosta e altri protagonisti del campionato. Di Giannantonio, partito dal Q1, ha approfittato della doppia possibilità offerta dalle gomme soft nel Q2, migliorando progressivamente i propri riferimenti cronometrici fino a firmare la pole definitiva.

La sessione Q1 aveva già mostrato indicazioni interessanti: Bezzecchi e Di Giannantonio hanno staccato il pass per il Q2, mentre nomi come Mir e Morbidelli si sono fermati al primo turno. Le FP2 avevano anticipato il livello elevato della pista, con Ai Ogura, Marc Marquez e Jorge Martin che avevano mostrato ottime prestazioni.

Goiania rappresenta la prima volta della MotoGP su questo circuito, e Di Giannantonio regala a Ducati la 117^ pole in top-class, consolidando il primato del costruttore che ha firmato pole in tutti i circuiti del calendario. La Sprint Race, in programma stasera alle 19, assegnerà i primi punti del weekend.