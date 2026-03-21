Padel, Carolina Orsi conquista la semifinale al FIP Silver di Parma

Roma, 21 mar. (askanews) – Carolina Orsi conquista la semifinale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Parma, al termine di un derby tutto italiano dominato dall’inizio alla fine. La numero uno azzurra e 28 del ranking mondiale FIP, in coppia con la spagnola Letizia Manquillo, ha superato con un netto 6-0 6-2 – si legge in una nota – Emily Stellato e Martina Parmigiani sul Centrale del Pro Parma Sport Center. Una sfida che metteva di fronte alcune delle protagoniste più rappresentative dell’Italpadel degli ultimi anni, insieme sul podio mondiale a Doha 2024 e agli ultimi Europei in Spagna. Dopo un riscaldamento tra sorrisi e complicità, il match ha preso subito una direzione chiara, con Orsi e Manquillo capaci di imporre ritmo e qualità senza lasciare spazio alle avversarie.

Al termine dell’incontro, Orsi – accompagnata anche dai familiari, con il padre Nando, ex portiere della Lazio – si è fermata a lungo con i giovani della scuola padel del club tra autografi e selfie. Domani alle 9 sarà ancora lei a tenere alta la bandiera azzurra nella semifinale contro la tedesca Victoria Kurz e la spagnola Nati Lopez Diaz, per un posto nella finale in programma alle 14.30.

Nell’altra semifinale femminile avanzano la spagnola Lucia Sainz, ex numero uno del mondo oggi numero 21 del ranking FIP, e Raquel Eugenio, che hanno superato con un doppio 6-2 Caterina Baldi e Clarissa Aima. Nel tabellone maschile si ferma ai quarti il cammino degli italiani Riccardo Sinicropi e Matteo Platania, battuti in tre set (6-7 6-4 6-4) dall’argentino Dylan Cuello e dal diciassettenne paraguaiano Facundo Dehnike, al termine di un match di alto livello.

Domenica il programma sarà completato anche dalla “Vip ProAm Exhibition”: alle 12 al Pro Parma Sport Center arriveranno Alessandro Melli, Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alessio Tacchinardi per una sfida speciale tra calcio e padel.