Alexia è pronta a far ballare con The Party-Back to the Dancefloor

Milano, 23 mar. (askanews) – Alexia è pronta a far scatenare tutti in pista con “The Party – Back to the Dancefloor”, il live-evento in programma il 26 marzo al Fabrique di Milano. Una serata speciale pensata per celebrare il legame profondo tra l’artista e la musica dance che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

Sul palco del Fabrique prenderà vita una vera e propria festa della dance, un viaggio attraverso la carriera di Alexia costellata di hit che hanno fatto ballare generazioni di pubblico in tutto il mondo. In scaletta non mancheranno i suoi brani più amati, da “Summer IsCrazy” a “Uh La La La”, fino a “Me and You”, insieme ad altri successi che hanno segnato la storia della dance italiana.

Lo show è costruito come una vera e propria celebrazione dell’universo dance di Alexia, con una direzione artistica curata dalla stessa artista e la direzione creativa affidata a Carolina Stamerra Grassi. Sul palco, accanto all’artista, sarà presente un corpo di ballo composto da sei ballerini, con le coreografie curate da Thomas Signorelli, mentre la dimensione musicale dello show sarà affidata a una band dal vivo composta da Alberto De Rossi alla chitarra, Pasquale Cosco al basso, Nicola Lombardi alle tastiere, Enrico Carugno alla batteria e Lorenza Rocchiccioli ai cori.

Questo live arriva dopo mesi intensi che hanno visto Alexia protagonista sui palchi internazionali, con date tra Europa e grandi eventi all’estero, tra cui Città del Messico, dove ha conquistato il pubblico con due live accolti da un entusiasmo straordinario. Parallelamente, l’artista ha inaugurato una nuova fase creativa con i singoli “I Feel Feelings” e “Follow”, brano dal sound contemporaneo e dal messaggio di autenticità e connessione reale, recentemente riproposto anche nella versione “Follow (Ale De Tuglie Remix)”.

“The Party – Back to the Dancefloor” è prodotto da A1 Concerti.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.