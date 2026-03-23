Masters 1000 Miami, Berrettini fuori al terzo turno: vince Vacherot in due set

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si ferma al terzo turno la corsa di Matteo Berrettini al “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana l’azzurro è stato battuto 7-6(5) 6-4 dal monegasco Valentin Vacherot che agli ottavi se la vedrà con Arthur Fils, numero 31 Atp, che si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas per 6-0 6-1 in 55 minuti. Berrettini, arrivato ai quarti a Miami l’anno scorso, secondo le proiezioni in tempo reale del ranking Atp è virtualmente scivolato alla posizione numero 87. Per risalire dovrà cambiare marcia sulla terra battuta.

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