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Referendum, Bonelli:Meloni arrogante, uniti per mandare destra a casa

| 23 Marzo 2026 19:42 | 0 commenti

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Roma, 23 mar. (askanews) – “È un’arrogante che continua con la sua strada, Giorgia Meloni dice che andrà avanti con determinazione, ma su cosa? La riforma del premiarato? Che vuole smantellare un altro pezzo di Stato a partire dal presidente della Repubblica? Dobbiamo essere ancora più uniti per mandare a casa questa destra e costruire un’alternativa e portare l’Italia che vuole cambiare a governare questo Paese”.Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, parlando dal palco a Roma in piazza Barberini dopo la vittoria del no al referendum.

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