Gino Paoli, il ricordo dei colleghi, da Zucchero a Ligabue – rpt

—Ripetizione con testo corretto—Milano, 24 mar. (askanews) – In queste ore sono tanti gli artisti italiani del mondo della musica che rendono omaggio a Gino Paoli. Dalle sue pagine social Luciano Ligabue scrive: «Grande cantautore. Fuori dagli schemi. Ci lascia bellissime canzoni». Zucchero Sugar Fornaciari ha scritto: «Un buco nell’anima!», mentre ha Cristiano De Andrè lo ha ricordato con un lungo post: «Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni. Grande amico di mio padre, è stato una presenza familiare fin da quando ero bambino. La sua sensibilità, la sua eleganza e la sua voce resteranno per sempre nella nostra memoria. È una perdita immensa, non solo per la musica, ma anche per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Oggi è un giorno davvero triste».

“E poi ci troveremo come le star..?? La prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito, e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete… immenso Gino. Wiva Gino Paoli” ha scritto Vasco Rossi.

“Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio” Lo saluta Gianni Morandi.

Per Mario Biondi era: «Un uomo, un mito, lo ricordo sempre con tanto affetto» e Pacifico sui suoi social lo ricorda così.

«Che canzoni meravigliose, irripetibili, che lascito. Non so se si può imparare da quelli così bravi, magari bastasse studiarli…

Si può però tentare di evocarli, immaginarseli accanto, al pianoforte, “… Come farebbe qui Gino…”. Siamo tutti fortunati ereditieri, ricchi sfondati di musica e parole magnifiche».

Davvero in tanti hanno voluto rendere omaggio a Gino Paoli, pilastro del cantautorato italiano.