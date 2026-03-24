Governo, Schlein: dimissioni tardive, Meloni cerca capro espiatorio

Roma, 24 mar. (askanews) – Le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusy Bartolozzi dagli incarichi al ministero sono “tardive”, perché “avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione dell’intervista a ‘di martedì’ che andrà in onda questa sera su La7.

“Mi sembra che siano capri espiatori facili di una sconfitta che è tutta di Giorgia Meloni”, ha aggiunto.