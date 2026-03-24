Mannarino torna con l’album Primo Amore, in estate tanti live

Milano, 24 mar. (askanews) – A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con Primo Amore, in uscita venerdì 8 maggio per BMG e in preorder da oggi, segnando una nuova fase del suo percorso artistico e confermandosi tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, espressione di un cantautorato popolare e non convenzionale.

Primo Amore sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in quattro formati fisici: CD, vinile nero, vinile colorato rosso trasparente Collector’s Edition con cover alternativa, in edizione limitata e numerato (esclusiva per lo Store BMG/Universal) e vinile colorato bianco opaco Collector’s Edition con cover alternativa (esclusiva Amazon), in edizione limitata e numerato. Inoltre, Discoteca Laziale darà la possibilità di acquistare il CD o il vinile nero standard insieme a una speciale cartolina autografata.

Oggi alle 18:00 Mannarino svela un primo tassello del nuovo disco: Ciao, l’estratto che inaugura il progetto.

Costruito su un ritmo avvolgente e magnetico, il brano è capace di immergere fin dalle prime note nell’inconfondibile immaginario sonoro dell’artista. Tra cieli scuri e città che respirano a fatica, la canzone si muove per immagini e restituisce una riflessione intensa sulla fragilità umana come forma di resistenza. Ne emerge un racconto profondamente umano, in cui la libertà si fa linguaggio e diventa chiave di lettura del presente.

“Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me. Primo Amore esce a maggio intanto oggi alle 18 cominciamo con un Ciao!” – MANNARINO

Mannarino torna sui palchi italiani dopo tre anni con una tournée estiva che attraverserà i principali festival della penisola. La tournée partirà il 21 giugno all’Arena Villa Vitali di Fermo, per poi proseguire il 25 giugno allo Sherwood Festival di Padova, il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 4 luglio al Musart Festival di Pratolino (FI), il 10 luglio al Rock in Roma, l’11 luglio a Napoli, il 15 luglio al Summer Knights a Pisa, il 17 luglio all’Altraonda Festival di Genova, il 24 luglio al Lake Sound Park Festival di Cernobbio (CO), l’1 agosto a Suoni Controvento ad Assisi (PG), il 2 agosto all’Acieloaperto Festival di Santa Sofia (FC), il 9 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), il 13 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 22 agosto al Terrasound Festival di Pescara, il 29 agosto all’Esedra di Palazzo Te di Mantova, il 5 settembre al Wave Summer Music di Catania e terminerà l’11 settembre al Parco della Musica di Milano. Il tour è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR. Radio 2 è partner ufficiale del tour.