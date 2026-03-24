Puglia, Miglietta “Finanziati interventi di antimafia sociale in quattro Comuni”

BARI (ITALPRESS) – Attraverso una misura sperimentale del valore di 130 mila euro, Regione Puglia ha finanziato quattro progetti nei Comuni di Galatone, Cassano delle Murge, Ugento e Matino per far rivivere, attraverso i giovani, spazi pubblici sottoutilizzati in aree ad alta presenza criminale e vulnerabilità sociale. La misura, gestita con risorse di bilancio autonomo dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, ha adottato un approccio di agopuntura urbana, una pratica urbanistica che punta al miglioramento della qualità della vita delle comunità attraverso interventi mirati in aree precise della città, caratterizzate da problematiche specifiche. L’Avviso, rivolto a Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, ha infatti promosso la realizzazione di interventi di riqualificazione di spazi pubblici in stato di abbandono con l’obiettivo di trasformarli in opportunità sociali e di comunità per i giovani, per contrastare le subculture mafiose nelle aree periferiche e fornire occasioni di crescita culturale e sportiva.

Il progetto del Comune di Galatone, finanziato con 50mila euro, prevede un intervento sull’immobile comunale destinato al Centro Servizi “Massimo Vitaliano” per insediare un laboratorio di legalità con sportelli informativi, attività di tutoraggio allo studio, laboratori artistici e digitali (podcast, video, teatro), oltre a spazi per attività sportive leggere e co-progettazione con il terzo settore. Nel Comune di Cassano delle Murge, grazie al contributo regionale di 34.496,00 euro, è prevista la manutenzione del fabbricato di Piazza Merloni, da adibire a centro polifunzionale per ospitare laboratori culturali, attività di doposcuola, workshop di cittadinanza attiva, iniziative ambientali e attività sportive leggere. Con un finanziamento 13.793,32 euro, il Comune di Ugento punta sullo sport e, in particolare, sul padel, per rilanciare l’attività di un’associazione del territorio che prevedrà attività sportive a tariffe agevolate e con bonus specifici destinati a giovani provenienti da contesti di fragilità socio-economica.

Il progetto del Comune di Matino, attraverso un contributo regionale di 30mila euro, sostiene il recupero e la valorizzazione dell’area pubblica adiacente al Dog Park comunale, che sarà trasformata in un polo ricreativo-educativo unitario per l’aggregazione, l’educazione ambientale e la cittadinanza attiva per giovani e famiglie. L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta ha sottolineato che “la misura ha rappresentato un test per i piccoli Comuni della Puglia, dove anche un piccolo campo sportivo, una piazza ben illuminata o un centro civico possono fare la differenza. L’antimafia sociale si fa sottraendo gli spazi pubblici all’insicurezza e alla vulnerabilità e favorendo la riappropriazione da parte dei giovani e di tutta la cittadinanza. I Comuni hanno colto lo spirito della proposta che, nel tempo, valuteremo di riproporre”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

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