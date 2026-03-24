Referendum, Conte: Nordio? Se si dimette lui, si deve dimettere governo

Roma, 24 mar. (askanews) – “Io quando c’è stato il sottosegretario Siri coinvolto in un’inchiesta gli ho chiesto di dimettersi, quindi avrei subito chiesto le dimissioni di Santanchè ma anche di Delmastro quando è stato condannato in primo grado”, “Di Nordio no perchè ha confezionato un progetto che hanno condiviso tutti, se si dimette lui, si devono dimettere tutti, si deve dimettere il governo, Meloni ci ha messo la faccia, non ha senso si dimetta il singolo ministro competente per materia e non il governo”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte intervistato a Omnibus su La7.