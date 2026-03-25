Mazda e Homo Faber, l’arte artigiana tra tradizione e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Nel mondo dell’artigianato, la vera sfida non è solo padroneggiare una tecnica, ma riuscire a trasmetterla. E’ da questa consapevolezza che nasce l’impegno di Mazda nel sostenere la Homo Faber Fellowship, iniziativa promossa dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship che mette in dialogo maestri artigiani e giovani talenti. Il progetto riunisce coppie maestro-allievo provenienti da tutto il mondo in un percorso di sette mesi che culmina nella realizzazione di opere originali presentate alla Milano Design Week. Per Mazda, questa esperienza riflette la propria filosofia Takumi, fondata su pazienza, ripetizione e profondo rispetto dei materiali. Due le collaborazioni sostenute in Europa: a Marsiglia, la maestra Harumi Sugiura e Marcella Giannini lavorano su installazioni tessili tridimensionali, mentre a Londra Kuniko Maeda e Momoka Ienaga fondono carta e ricamo in opere scultoree. In entrambi i casi, la Fellowship diventa uno spazio di confronto creativo, dove tradizione e sperimentazione si incontrano. Il processo, fatto di dialogo e ricerca, è al centro anche della serie YouTube “Craft Journeys”, che racconta dall’interno la nascita dei progetti. Il risultato finale non è solo l’opera esposta, ma il passaggio di conoscenze tra generazioni, elemento essenziale per mantenere viva e in continua evoluzione la cultura artigiana.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

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