Calcio, Gattuso: “Paura? Mai, se ne parli la trasmetti”

Roma, 26 mar. (askanews) – A poche ore dalla sfida contro l’Irlanda del Nord nei playoff per il Mondiale, il commissario tecnico Gennaro Gattuso predica attenzione ma anche fiducia. “Paura? Non ne abbiamo mai parlato. Se ne parli la trasmetti, e non è una cosa positiva”, ha spiegato ai microfoni Rai, invitando i suoi a dare “il 100%, anzi il 150%” dopo le recenti delusioni negli spareggi.

Il ct azzurro sottolinea la necessità di conquistare il pubblico: “Dobbiamo essere bravi a portare la gente dalla nostra parte. Ci sarà grande atmosfera, ma dovremo dimostrare di essere vivi, ribattendo colpo su colpo”.

Sul piano tecnico, Gattuso riconosce un vantaggio degli azzurri: “Sulle dinamiche di gioco abbiamo qualcosa in più, ma sui calci piazzati si azzera tutto. Loro credono molto in quello che fanno e dobbiamo rispettarli”. Parole di stima per l’Irlanda del Nord, definita “una squadra tosta, vera, che non ti riempie gli occhi ma è compatta”.

In attacco spazio a Moise Kean e Mateo Retegui, con alternative come Raspadori e Pio Esposito. “Gli attaccanti devono partecipare alla manovra: è fondamentale per arrivare bene negli ultimi sedici metri”, ha aggiunto il ct.

Infine, un messaggio agli italiani: “Siamo un po’ pessimisti prima delle partite, ma sono convinto che la gente ci sosterrà con grande passione. Sta a noi dare una gioia”.