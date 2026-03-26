Fi, S.Craxi: la priorità adesso è rilanciare l’azione politica

Roma, 26 mar. (askanews) – “Adesso la priorità è rilanciare l’azione politica del partito occupandoci della prima emergenza che è quella economica anche per i riflessi dei conflitti che abbiamo quindi lavoreremo su questo. Io sono alla ricerca non di tessere ma di idee, non cerco adepti ma confronti, idee, dialogo”. Così Stefania Craxi, neo capogruppo di Fi al Senato, ha risposto ai giornalisti che le chiedevono se condivide la linea tracciata dal segretario Antonio Tajani di avviare dal mese prossimo i congressi regionali.