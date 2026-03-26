Kia avvia la produzione di EV2 a Zilina

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha avviato la produzione di EV2, il secondo veicolo completamente elettrico dell’azienda assemblato in Europa. Questo rappresenta un ulteriore progresso nella strategia di elettrificazione di Kia per la regione. Il SUV di segmento B sarà assemblato presso Kia Slovakia, a seguito del programma di modernizzazione delle linee di produzione completato nel 2025. “La produzione di EV2 continua a confermare le nostre capacità tecniche e la flessibilità in Europa” ha dichiarato Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe. “Quando EV4 è entrato in produzione lo scorso agosto, abbiamo dimostrato la nostra capacità di produrre modelli completamente elettrici e vetture con motorizzazioni ibride e a combustione interna fianco a fianco. Ora, con l’aggiunta di EV2, la produzione del nostro stabilimento slovacco supporterà ancora meglio la strategia di elettrificazione di Kia in Europa”. “Abbiamo già predisposto i processi per la produzione locale di veicoli elettrici durante la preparazione al lancio di EV4,” ha aggiunto Tomà Potocek, portavoce di Kia Slovakia. “Grazie alla nostra forza lavoro qualificata e a centinaia di robot supportati da tecnologie produttive avanzate, EV2 sta uscendo dalla linea di assemblaggio proprio ora”. Portando l’esperienza elettrica di Kia nel segmento B-SUV, EV2 rende la mobilità elettrica più accessibile, aiutando i clienti a effettuare la transizione con fiducia. Il modello è disponibile con due opzioni di batteria, 42,2 kWh e 61,0 kWh, offrendo autonomie previste fino a 317 e 453 chilometri. Opzioni di ricarica flessibili, tra cui ricarica rapida DC 400V, ricarica AC 11 kW e AC 22 kW, supportano sia gli spostamenti urbani che i viaggi più lunghi, mentre i servizi connessi come la pianificazione del percorso EV, la funzione Plug & Charge e la ricarica bidirezionale semplificano la proprietà.

EV2 offre il meglio di Kia per lo stile di vita europeo moderno. Pensato per essere l’auto principale della famiglia, EV2 punta sulla praticità quotidiana. Le dimensioni compatte offrono comunque ampio spazio per le gambe, sedili posteriori reclinabili e fino a 403 litri di capacità di carico. Le opzioni di triplo schermo Kia, gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) e una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) superano le aspettative del segmento.

foto: ufficio stampa Kia Italia

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