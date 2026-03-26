Migranti, Meloni: Europa segue la linea sostenuta dall’Italia

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Roma, 26 mar. (askanews) – “Via libera del Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri: l’Europa va finalmente nella direzione giusta, su una linea che l’Italia ha sostenuto con forza”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni su facebook.
“Con i return hubs – prosegue – si amplia la possibilità di individuare una Nazione di rimpatrio per gli immigrati irregolari, includendo non solo i Paesi di origine ma anche i Paesi terzi. È un passaggio importante per rendere i rimpatri più efficaci, rafforzare il controllo dei confini e dare all’Europa una politica migratoria finalmente più credibile”.
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