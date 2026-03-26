Musica, Prosseda e Ammara aprono la stagione di “Piano italiano” 2026

Roma, 26 mar. (askanews) – Il 27 marzo alle ore 20.30 l’Auditorium del Goethe-Institut di Roma ospiterà il concerto “Buon compleanno, M. Lombardi”, un evento speciale dedicato al compositore Luca Lombardi in occasione dei suoi 80 anni.

L’iniziativa apre la rassegna Piano Italiano, diretta da Roberto Prosseda e ideata nel 2025 per rappresentare l’eccellenza del pianismo italiano in tutto il Paese, e rappresenta un tributo collettivo a una delle figure più significative della musica contemporanea.

Il concerto vedrà protagonisti i pianisti Alessandra Maria Ammara e Roberto Prosseda, che eseguiranno alcune composizioni pianistiche di Luca Lombardi, affiancati dai due giovani pianisti emergenti, Matteo Carnuccio e Filippo Tenisci, a cui è affidata l’esecuzione in prima assoluta di numerosi omaggi musicali scritti appositamente per l’occasione da compositori provenienti da diversi paesi: Samuel Adler, Francesco Antonioni, Tzvi Avni, Josef Bardanashvili, Matteo D’Amico, Giordano De Nisi, Fabrizio De Rossi Re, Peter Michael Hamel, Marcello Panni, Yuval Shaked, Stefano Taglietti, Roberta Vacca.

L’evento sarà introdotto da due Laudatio, affidate a Sandro Cappelletto e a Matthias Theodor Vogt.

Il programma alternerà importanti pagine pianistiche di Lombardi, tra cui Wiederkehr, Mendelssohn im jüdischen Museum Berlin e Novembernacht (in prima esecuzione italiana), ad una serie di brani composti come tributo al Maestro da autori internazionali contemporanei.

Il concerto sarà anche un’occasione per celebrare il ruolo del compositore come punto di riferimento della musica contemporanea, docente, saggista e promotore del dialogo tra diverse culture musicali.

A latere del concerto, il 27 e 28 marzo avrà anche luogo il convegno “Quo vadis, impegno? Tendenze e idee della musica impegnata dagli anni ’60 ad oggi” – simposio in onore dell’ottantesimo compleanno di Luca Lombardi; un progetto realizzato in collaborazione tra l’Istituto Storico Germanico di Roma, il Seminario di Musicologia dell’Università di Heidelberg, L’Università “La Sapienza” di Roma e il Goethe-Institut di Roma.

Il concerto del 27 marzo rappresenta anche l’apertura ufficiale della rassegna “Piano Italiano” 2026, organizzata da Associazione Mendelssohn, con la direzione artistica di Roberto Prosseda. Si tratta della seconda edizione di questa stagione, che si distingue per la presenza di musica pianistica italiana in tutti i 20 concerti, che sono distribuiti in diverse città e regioni italiane nel corso dell’intero anno.

“Sono davvero felice di annunciare la seconda edizione di Piano Italiano – ha commentato Roberto Prosseda – in occasione di un evento davvero speciale: il 27 marzo celebriamo uno dei massimi compositori viventi, Luca Lombardi, a cui mi lega anche una profonda amicizia più che ventennale, e che sarà festeggiato con una vera e propria festa musicale: 12 compositori hanno scritto nuovi brani pianistici in suo onore, e li ascolteremo tutti in prima esecuzione assoluta, accanto ai principali lavori pianistici di Luca Lombardi. Questo è lo spirito di ‘Piano Italiano’: promuovere la musica pianistica italiana di qualità, con particolare attenzione alle voci artistiche più autentiche e meno commerciali, e al contempo dare spazio anche alle nuove generazioni di pianisti e compositori, come accade anche in questo concerto, grazie alla presenza dei giovani talenti Filippo Tenisci e Matteo Carnuccio”.

La stagione Piano Italiano proseguirà con concerti al Palazzo delle Culture a Velletri, ad Asolo all’Auditorium San Gottardo, poi Rovigo, Torino, Firenze ed altre città italiane. Tra i pianisti che si esibiranno quest’anno, sempre in programmi incentrati sul repertorio pianistico italiano, ci saranno Maurizio Baglini, Bruno Canino, Alberto Chines, Emanuele Delucchi, Massimiliano Génot, Benedetto Lupo, Alessandro Marangoni, Ruben Micieli, Marco Scolastra.