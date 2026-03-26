Ocse taglia previsioni di crescita Italia, Pil 2026 +0,4%, 2027 +0,6%

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica sull’Italia, nell’ambito di un taglio generalizzato delle attese di espansione per tutta l’area euro e una parziale riduzione di quelle sulla crescita globale. In un aggiornamento di interim del suo Economic Outlook, ora l’ente parigino prevede un più 0,4% di crescita quest’anno e un più 0,6% il prossimo, rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime che aveva diffuso lo scorso dicembre.

Per l’area euro l’Ocse prevede 0,8% di crescita quest’anno e 1,2% il prossimo, rispettivamente 0,4 e 0,2 punti percentuali in meno. Per la Germania 0,8% quest’anno e 1,5% il prossimo, un taglio di 0,2 punti su quest’anno. Per la Francia 0,8% di crescita quest’anno e 1% il prossimo, anche in questo caso un taglio di 0,2% sul dato 2026.

L’Ocse ha invece confermato al più 2,9% la previsione di crescita economica globale di quest’anno mentre ha tagliato di 0,1 punti percentuali l’attesa sul 2027, al più 3%. Per l’ gli Stati Uniti, ha rivisto al rialzo di 0,3 punti l’espansione attesa quest’anno, al più 2%, e ha tagliato di 0,2 punti la crescita 2027 al più 1,7%.