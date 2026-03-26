Scuola, “L’Inferno Dentro”, teen-drama ispirato alla Divina Commedia

Roma, 26 mar. (askanews) – Virgilio Scuola, il verticale di Italiaonline dedicato al mondo della Scuola, e SkillShake Originals, casa di produzione di contenuti audiovisivi, annunciano il lancio de L’Inferno Dentro, nuova serie educational disponibile dal 25 marzo su Virgilio Scuola, sui canali social ufficiali (Instagram, TikTok e YouTube) e sul canale tematico TV Trailers, prodotto da Love TV Channels e distribuito gratuitamente in streaming sulle Smart TV di alcuni tra i più importanti brand internazionali.

Per il debutto è stato scelto il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e al giorno in cui la tradizione colloca l’inizio del viaggio della Divina Commedia.

L’Inferno Dentro si compone di 11 episodi da dieci minuti ciascuno, ambientati in una villa isolata dove sei adolescenti si ritrovano per un progetto scolastico. Quando la polizia irrompe nel cuore della notte, la verità comincia a emergere a frammenti: testimonianze contraddittorie, flashback rivelatori e lettere anonime che citano terzine della Divina Commedia. In breve tempo, la villa si trasforma in un moderno girone infernale, dove ciascuno dei protagonisti  che incarna un peccato dantesco tra invidia, accidia e lussuria  è costretto a fare i conti con la propria colpa.

La serie affronta, attraverso una rilettura della Divina Commedia in chiave contemporanea e con un linguaggio lontano da ogni approccio didascalico, temi quanto mai urgenti: bullismo, ossessione per l’immagine, crudeltà silenziosa dei gruppi, identità digitale e bisogno di ascolto. Un racconto che si rivolge a studenti delle scuole secondarie (13-18 anni) ma che ha molto da dire anche a insegnanti e genitori, offrendo uno strumento narrativo per aprire conversazioni difficili.

I dati confermano quanto il tema sia centrale nella vita dei ragazzi: secondo l’Istat (2023), circa un adolescente su 5 tra gli 11 e i 17 anni dichiara di aver subito episodi di bullismo. Save the Children segnala una crescita del cyberbullismo soprattutto nella fascia 14-17 anni.

La serie non si limita a fotografare il fenomeno, ma ne esplora le responsabilità diffuse: le complicità silenziose, i giudizi di gruppo, le reputazioni distrutte in pochi clic. Nessun personaggio è un colpevole assoluto, nessuno è del tutto innocente  e questa è la sua forza narrativa più autentica.

L’Inferno Dentro segue il successo di Sei un mito – la precedente produzione Virgilio Scuola-SkillShake Originals dedicata alla riscoperta dell’epica attraverso una narrazione moderna e coinvolgente – ma rappresenta una netta evoluzione di formato: se il primo progetto aveva un taglio divulgativo e leggero, la nuova serie introduce una dimensione narrativa più cinematografica e seriale, con un impianto thriller psicologico capace di tenere alta la tensione episodio dopo episodio.

La regia, firmata da Fabio Stabile, punta su camere a spalla, luce naturale, riprese con smartphone e microcamere di sorveglianza per restituire autenticità e immediatezza.

La collaborazione con la Scuola Mohole di Milano ha coinvolto studenti-attori e filmmaker in formazione, trasformando il progetto in una vera partnership educativa attiva. Nel cast figurano anche content creator con ampio seguito social  tra cui Edoardo Nicoletti (442mila follower) e Lada Zagudaeva (92mila)  che garantiranno una promozione organica e mirata tra il pubblico giovanile.

“L’Inferno Dentro è una sfida, inedita e affascinante: prendere in prestito uno dei classici più rilevanti della letteratura italiana utilizzandolo come specchio per raccontare l’adolescenza di oggi. Siamo convinti che il bullismo si possa affrontare e combattere anche attraverso le emozioni, l’empatia, il riconoscersi in una storia”, ha commentato Barbara del Pio, Responsabile Editoriale Italiaonline.