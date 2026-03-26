Ultimo, bruciati 250mila biglietti mega evento “La Favola per sempre”

Roma, 26 mar. (askanews) – Mancano 100 giorni a “Ultimo 2026 – La Favola per sempre” (4 luglio 2026), che con 250.000 biglietti esauriti in tre ore si appresta ad essere uno degli eventi musicali più grandi della Capitale. La macchina operativa e produttiva – fanno sapere gli organizzatori – è al lavoro da oltre un anno grazie a una cooperazione istituzionale unica che coinvolge tutte le istituzioni di Roma e non solo.

Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il progetto nasce grazie a una collaborazione strutturata e multidisciplinare con Roma Capitale, grazie al supporto del sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che hanno sostenuto fin dall’inizio la costruzione di un evento che nasce con un carattere di unicità per complessità, dimensioni e ricadute sul territorio.

Indispensabile la collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, che metterà a disposizione l’area, configurandosi come uno degli attori principali per la riuscita del progetto. Fondamentale anche il supporto della Prefettura e della Questura di Roma.

Il Concerto di Ultimo sarà l’occasione per Roma di dimostrare come i grandi eventi concertistici di questa portata non solo siano sostenibili per la Città, ma che creino enormi vantaggi sociali ed economici sul territorio. Questo lavoro congiunto ha anche l’obiettivo di garantire massima efficienza operativa e mostrare un modello che possa essere replicabile per i grandi eventi del futuro, per l’intero settore live italiano e per la Capitale.

L’avvio della fase operativa prevede ora il lavoro congiunto pubblico e privato di un sistema integrato di competenze che unisce produzione, venue management, progettazione scenografica, safety & security, mobilità, logistica, relazioni istituzionali e comunicazione e che coinvolgerà oltre 3mila professionisti.

La governance del progetto sarà affidata a figure di riferimento di Vivo Concerti e a team tecnici di profilo internazionale.

Dalla progettazione degli spazi alla gestione del pubblico, dalla sicurezza ai trasporti, ogni area sarà presidiata da professionisti con esperienza maturata in Olimpiadi, Expo, Ryder Cup, Giubilei, grandi eventi sportivi e live show globali.

Grazie al pubblico, inoltre, emerge il dato di adesione al completamento del check-in richiesto da Vivo Concerti: un breve questionario volto a raccogliere le informazioni logistiche necessarie per gestire al meglio l’organizzazione e offrire a tutti la migliore esperienza possibile il giorno dell’evento, tenendo conto della provenienza e dei mezzi di trasporto che si intende utilizzare.

Grazie a questi dati l’organizzatore lavorerà per proporre un piano di percorsi, mobilità e parcheggi per provare a garantire a ognuno l’esperienza migliore possibile con un occhio attento alla città e all’impatto dell’evento sulla stessa. E questo sarà possibile grazie al supporto della mobilità, afflusso, deflusso, accoglienza e permanenza nell’area evento, con Roma Capitale, Roma Mobilità, Roma Servizi, ATAC, Trenitalia e BusForFun oltre a partner privati di Mobilità, anche dolce.

“‘Ultimo – La Favola per sempre’ è un esempio unico di collaborazione multidisciplinare – ha dichiarato Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti – Progetti di questa portata nascono solo quando visione artistica, istituzioni e competenze tecniche convergono. È un maxi-evento che mette in dialogo produzione, territorio e innovazione, con l’obiettivo di definire nuovi standard per l’industria live italiana”.

“Da oltre un anno – ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – siamo al lavoro per il concerto di Ultimo, un evento unico che richiede uno sforzo enorme da parte di tutti. Ringrazio gli enti coinvolti per l’importante lavoro che stanno facendo, è una grande sfida organizzativa che vogliamo vincere. Il concerto a Tor Vergata di Ultimo sarà fondamentale per Roma. Non solo perché è un grande artista, nostro concittadino, che ha battuto ogni record con 250 mila spettatori, ma anche perché lascerà a Roma una legacy concreta e straordinaria: l’area di Tor Vergata diventerà la location per la musica live più grande in Europa, tra le più importanti al mondo”.