MotoGP, Di Giannantonio: “Il giro più adrenalinico della vita”

Roma, 28 mar. (askanews) – “Sono veramente contento, è stato il giro più adrenalinico della mia vita. Ho spinto, mi sentivo molto bene sulla moto”. Così Fabio Di Giannantonio a Sky dopo la pole position del Gp di Austin di domani. “Il team – continua – ha fatto un grande lavoro, questa mattina abbiamo fatto una modifica ed è servita. La Sprint sarà una battaglia, non sarà facile prendere un gap sufficiente come in Brasile. Ci sono tanti piloti molto veloci, saremo tutti lì. La pole la dedico a tutta la mia squadra”.