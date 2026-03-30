Il maestro giapponese Hokusai a Palazzo Bonaparte a Roma

Roma, 30 mar. (askanews) – Fino al 29 giugno a Roma Palazzo Bonaparte dedica una grande mostra al maestro dell’arte giapponese Hokusai, figura chiave della cultura visiva universale. Attraverso più di 200 opere si può ripercorrere l’intero arco creativo dell’artista, dalle opere legate alla tradizione fino alle serie più rivoluzionarie.Katsushika Hokusai è il protagonista della produzione artistica del periodo Edo, che va dal 1603 al 1863, è stato un pittore e incisore prolifico e immaginifico, conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue stampe Ukiyo-e dove la natura, il movimento dell’acqua, il paesaggio, le figure femminili e la vita del popolo giapponese diventano protagonisti di una visione poetica e sorprendentemente moderna. La mostra permette di scoprire le opere legate alla tradizione come “Le cinquantatré stazioni del Tokaido “, passando attraverso tutti i suoi capolavori come la “Grande Onda presso Kanagawa” e le “Trentasei Vedute del Monte Fuji”, fino alle opere più rivoluzionarie quali i celebri Manga e altri album illustrati a motivi decorativi. Le opere provengono dal Museo Nazionale di Cracovia. Francesca Villanti, consulente scientifico e culturale della mostra, ha spiegato: “La mostra è divisa idealmente in due parti, al primo piano abbiamo Hokusai che ci racconta la sua natura. La natura che è energia, è emozione, è vita, senza mai trascurare però il rapporto con l’uomo, che è sempre presente, anche nelle cascate troviamo sempre una figura umana che partecipa a questo straordinario effetto della natura. Al piano di sopra invece c’è un racconto più intimo, che è sempre un viaggio agli occhi di Hokusai ma è un viaggio all’interno di se stessi, che ci porta all’esplorazione dell’anima, del profondo, attraverso la poesia, la letteratura, il surinomo”. Hokusai ha influenzato tutta l’arte occidentale a partire da Monet, Van Gogh e tutti gli Impressionisti, ed è una delle figure più rilevanti nella storia dell’arte universale. “Il debito che la cultura europea ha nei confronti di Hokusai è molteplice, è da un punto di vista stilistico, un punto di vista di concetto, di natura, a Van Gogh che riesce finalmente a trovare una lettura della natura che lui sente dentro di sé” ha concluso Villanti.