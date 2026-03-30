Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali

Roma, 26 mar. (askanews) – Dieci nuove province per oltre 6.500 uffici postali coinvolti. Sono queste le novità che riguardano il Progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane pensata per avvicinare i servizi della Pubblica Amministrazione ai Comuni con meno di 15 mila abitanti. Proprio tra queste piccole realtà e le grandi città, in poco più di un anno e mezzo, sono stati richiesti quasi 200 mila passaporti. Il servizio del TG Poste.