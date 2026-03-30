Tennis, Sinner: “Sunshine double inimmaginabile”

Roma, 30 mar. (askanews) – “Sono davvero felice di tornare a casa non solo con uno, ma con due trofei. Realizzare il Sunshine Double per la prima volta è incredibile. È qualcosa che non avrei mai immaginato. È così difficile da ottenere. In qualche modo ci siamo riusciti e sono molto felice” le parole a caldo di Sinner dopo il successo a Miami.

Dopo il trionfo al Miami Open, Jannik Sinner ha dedicato il successo a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, oggi vincitori a Suzuka e Austin in Formula 1 e MotoGP, con la firma sulla telecamera per sottolineare la grande domenica vissuta dallo sport italiano.