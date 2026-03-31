Calcio, Mondiali, le 48 squadre qualificate

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Roma, 31 mar. (askanews) – Queste le 48 squadre che parteciperanno ai mondiali in Usa, Canada e Messico:
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: USA, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Bolivia/Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo/Giamaica, Uzbekistan Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
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